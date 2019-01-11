Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,50 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
| Mısır dane
| Kg
| 1,15
|TS
|İç fındık kavrulmuş
| Kg
| 20,11
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 14,50
|TS
|İç fındık (14-16 mm)
| Kg
| 28,00
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:56 Kaynak: AA
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