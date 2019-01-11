Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,50 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Mısır dane Kg 1,15TS
İç fındık kavrulmuş Kg 20,11TS
Kabuklu fındık Kg 14,50 TS
İç fındık (14-16 mm) Kg 28,00 TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:56 Kaynak: AA

Mısır, Sakarya, Ekonomi
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