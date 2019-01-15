Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,50 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
| Mısır dane
| Kg
| 1,16
|TS
|Arpa
| Kg
| 0,80
|HMS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 13,50
|TS
|İç fındık (13-15 mm)
| Kg
| 35,35
|TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:01 Kaynak: AA
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