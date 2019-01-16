Sakarya Ticaret Borsası
36 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,55 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,55 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Yumuşak buğday (ekmeklik)
| Kg
| 1,00
|HMS
|Arpa
| Kg
| 0,98
|HMS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 14,55
|TS
|İç fındık (kavrulmuş)
| Kg
| 26,50
|TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:45 Kaynak: AA
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