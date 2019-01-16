Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

36 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,55 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Yumuşak buğday (ekmeklik) Kg 1,00HMS
Arpa Kg 0,98HMS
Kabuklu fındık Kg 14,55 TS
İç fındık (kavrulmuş) Kg 26,50 TS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:45 Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi
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