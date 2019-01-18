Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,25 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Mısır dane
| Kg
| 1,15
|TS
|Patates
| Kg
| 2,04
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 14,25
|TS
|İç fındık ( kıyılmış kavrulmuş)
| Kg
| 19,67
|TS
TS: Tüccar Satışı
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:38 Kaynak: AA
100 Yaşındaki Annesini Öldürüp "Hiçbir Şey Hatırlamıyorum" Dedi
Sosyal Medyanın Yeni Akımı Olan 10 Yıllık Değişim Hareketinin İç Yüzü Ortaya Çıktı
Yeniden Aday Gösterilmeyen AK Partili Belediye Başkanı Gözyaşlarıyla İstifa Etti
İran Resmi Haber Ajansı, Suriye'de Gerçekleşen Patlamanın Faili Olarak Necati Şaşmaz'ın Fotoğrafını Paylaştı