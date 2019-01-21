Sakarya Ticaret Borsası
11 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,50 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Mısır dane
| Kg
| 0,90
|HMS
|Yemlik buğday
| Kg
| 1,00
|HMS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 13,50
|TS
|Patates
| Kg
| 1,46
|TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:47 Kaynak: AA
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