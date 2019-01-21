Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

11 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,50 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Mısır dane Kg 0,90HMS
Yemlik buğday Kg 1,00HMS
Kabuklu fındık Kg 13,50 TS
Patates Kg 1,46 TS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:47 Kaynak: AA

Mısır, Sakarya, Ekonomi
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