Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

56 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,25 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Mısır dane Kg 1,12TS
Kuru fasulye barbunya Kg 6,39TS
Kabuklu fındık Kg 14,25 TS
İç fındık (13-15 mm) Kg 30,80 TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:34 Kaynak: AA

Mısır, Sakarya, Ekonomi
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