Sakarya Ticaret Borsası
56 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,25 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
| Mısır dane
| Kg
| 1,12
|TS
|Kuru fasulye barbunya
| Kg
| 6,39
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 14,25
|TS
|İç fındık (13-15 mm)
| Kg
| 30,80
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:34 Kaynak: AA
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