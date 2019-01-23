Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,11 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,11 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
| Mısır dane
| Kg
| 1,10
|TS
|Ekmeklik buğday
| Kg
| 0,90
|HMS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 15,11
|TS
|Ayçiçek yağlık
| Kg
| 2,28
|HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:28 Kaynak: AA
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