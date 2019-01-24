Sakarya Ticaret Borsası
48 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,26 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,26 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Mısır dane
| Kg
| 1,15
|TS
|Yemlik buğday
| Kg
| 0,89
|HMS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 14,26
|TS
|Bal kabağı
| Kg
| 2,19
|TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:24 Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Okechukwu Godson Azubuike'yi Transfer Etti
Hukukçular Uyardı: Kentsel Dönüşüm İçin Yaptığınız Ödemeleri Geri Alabilirsiniz
Fitch Uyardı: Küresel Kamu Borçları Hızla Yükseliyor
Bebek Maması El Yakıyor! Yüzde 20 Zam Yapıldı