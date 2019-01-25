Sakarya Ticaret Borsası
3 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,75 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Mısır dane
| Kg
| 1,19
|TS
|İç fındık
| Kg
| 31,00
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 14,75
|TS
|İç fındık kavrulmuş
| Kg
| 37,00
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:00 Kaynak: AA
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