Sakarya Ticaret Borsası
17 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
| Mısır dane
| Kg
| 1,20
|TS
|Arpa
| Kg
| 1,25
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 15,00
|TS
|İri kabak çekirdeği
| Kg
| 16,00
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:20 Kaynak: AA
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