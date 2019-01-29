Sakarya Ticaret Borsası
25 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,5 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
| Mısır dane
| Kg
|1,17
|TS
|Ayçiçek çerezlik
| Kg
| 4,61
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 14,50
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:02 Kaynak: AA
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