Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

57 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,09 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,09 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Tereyağ Kg 28,24TS
Lor Kg 2,78 TS
Kabuklu fındık Kg 14,09 TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:13 Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi
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