Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

59 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,50 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Mısır nişastası Kg 1,12TS
Ayçiçek yağlık Kg 2,26 TS
Kabuklu fındık Kg 14,50 KOOP
TS: Tüccar Satışı

KOOP: Kooperatif

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:49 Kaynak: AA

Mısır, Sakarya, Ekonomi
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