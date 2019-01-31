Sakarya Ticaret Borsası
59 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,50 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
| Mısır nişastası
| Kg
| 1,12
|TS
|Ayçiçek yağlık
| Kg
| 2,26
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 14,50
|KOOP
TS: Tüccar Satışı
KOOP: Kooperatif
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:49 Kaynak: AA
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