Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
| İç fındık (13-15 mm)
| Kg
| 29,00
|TS
|Dane mısır
| Kg
| 1,20
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 15,00
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:48 Kaynak: AA
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