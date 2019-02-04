Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,3 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,3 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Kabak çekirdeği (2. kalite) Kg 6,50TS
Pilavlık bulgur Kg 2,03 TS
Kabuklu fındık Kg 13,30 TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:11 Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi
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