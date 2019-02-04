Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,3 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,3 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Kabak çekirdeği (2. kalite)
| Kg
| 6,50
|TS
|Pilavlık bulgur
| Kg
| 2,03
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 13,30
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:11 Kaynak: AA
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