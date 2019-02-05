Sakarya Ticaret Borsası
9 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,43 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,43 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Ekmeklik buğday
| Kg
| 1,09
|HMS
|İç fındık (11-12 mm)
| Kg
| 30,20
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 14,43
|TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:34 Kaynak: AA
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