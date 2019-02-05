Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

9 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,43 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,43 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Ekmeklik buğday Kg 1,09HMS
İç fındık (11-12 mm) Kg 30,20 TS
Kabuklu fındık Kg 14,43 TS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:34 Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi
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