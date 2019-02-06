Sakarya Ticaret Borsası
59 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,25 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Yemlik buğday
| Kg
| 1,00
|HMS
|Dane mısır
| Kg
| 1,10
|TS
|Patates
| Kg
| 1,40
|TS
|İç fındık (11-13 mm)
| Kg
| 29,00
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 15,25
|TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:35 Kaynak: AA
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