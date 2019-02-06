Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

59 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,25 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Yemlik buğday Kg 1,00HMS
Dane mısır Kg 1,10TS
Patates Kg 1,40TS
İç fındık (11-13 mm) Kg 29,00 TS
Kabuklu fındık Kg 15,25TS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:35 Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi
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