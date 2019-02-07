Sakarya Ticaret Borsası
22 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,47 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Kabak çekirdeği
| Kg
| 11,00
|TS
|Dane mısır
| Kg
| 1,24
|TS
|Pilavlık pirinç
| Kg
| 3,20
|TS
|İç fındık (9-11 mm)
| Kg
| 25,50
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 15,47
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:36 Kaynak: AA
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