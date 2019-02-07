Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

22 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,47 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Kabak çekirdeği Kg 11,00TS
Dane mısır Kg 1,24TS
Pilavlık pirinç Kg 3,20TS
İç fındık (9-11 mm) Kg 25,50 TS
Kabuklu fındık Kg 15,47TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:36 Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi
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