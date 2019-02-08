Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

45 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,90 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Bulgur pilavlık Kg 2,10TS
Dane mısır Kg 1,70TS
Kabuklu fındık

 Kg 15,90TS
İç fındık (9-11 mm) Kg 28,00 TS


TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:17 Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi
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