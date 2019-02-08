Sakarya Ticaret Borsası
45 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,90 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Bulgur pilavlık
| Kg
| 2,10
|TS
|Dane mısır
| Kg
| 1,70
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 15,90
|TS
|İç fındık (9-11 mm)
| Kg
| 28,00
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:17 Kaynak: AA
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