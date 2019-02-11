Sakarya Ticaret Borsası
25 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,25 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Çeltik
| Kg
| 3,32
|HMS
|Dane mısır
| Kg
| 1,22
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 15,25
|TS
|İç fındık kırık
| Kg
| 12,87
|TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:37 Kaynak: AA
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