Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,28 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Yemlik buğday
| Kg
| 0,95
|TS
| Mısır dane
| Kg
| 1,17
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 14,28
|TS
|İç fındık (9-11 mm)
| Kg
| 27,00
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:16 Kaynak: AA
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