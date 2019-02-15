Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,28 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Yemlik buğday Kg 0,95TS
Mısır dane Kg 1,17TS
Kabuklu fındık Kg 14,28TS
İç fındık (9-11 mm) Kg 27,00TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:16 Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi
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