Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,50 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Bal kabağı
| Kg
| 2,00
|TS
|Mısır dane
| Kg
| 1,23
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 14,50
|TS
|İç fındık (13-15 mm)
| Kg
| 27,50
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:51 Kaynak: AA
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