Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,50 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Bal kabağı Kg 2,00TS
Mısır dane Kg 1,23TS
Kabuklu fındık Kg 14,50TS
İç fındık (13-15 mm) Kg 27,50TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:51 Kaynak: AA

Mısır, Sakarya, Ekonomi
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