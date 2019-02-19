Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,76 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Buğday aşurelik Kg 2,34TS
Mısır dane Kg 1,17TS
Kabuklu fındık Kg 14,76TS
İç fındık (11-13 mm) Kg 31,00TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:49 Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi
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