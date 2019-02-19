Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,76 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,76 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Buğday aşurelik
| Kg
| 2,34
|TS
| Mısır dane
| Kg
| 1,17
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 14,76
|TS
|İç fındık (11-13 mm)
| Kg
| 31,00
|TS
TS: Tüccar Satışı
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:49 Kaynak: AA
Çalıkların Arasına Terk Edilen Bebek, Ağlayınca Fark Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi! Isparta Elması da Tanzim Satış Noktalarında Satılacak
Tesettüre Giren Gamze Özçelik'ten Şaşırtan Karar!
Hükümet, Sebze ve Meyveden Sonra Su Fiyatları İçin de Harekete Geçti