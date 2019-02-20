Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,24 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 13,24 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Yemlik buğday Kg 1,15TS
Mısır dane Kg 1,29TS
Kabuklu fındık Kg 13,24TS
İç fındık (13-15 mm) Kg 31,22TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:44 Kaynak: AA

Mısır, Sakarya, Ekonomi
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