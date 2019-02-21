Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Yemlik buğday
| Kg
| 1,23
|TS
|Mısır dane
| Kg
| 1,15
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 15,00
|TS
|Ayçiçek çerezlik
| Kg
| 4,92
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:49 Kaynak: AA
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