Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

43 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,05 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası, System.String[]
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Yemlik buğday Kg 0,85HMS
Mısır dane Kg 0,90HMS
Kabuklu fındık Kg 15,05TS
İç fındık (11-13 mm) Kg 30,75TS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:54 Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zenit'e 3-1 Yenilen Fenerbahçe, Avrupa Ligine Veda Etti Galatasaray, Benfica ile 0-0 Berabere Kaldı ve Avrupa Ligine Veda Etti

Çiftçiye Destekleme Ödemeleri Bugün Başlıyor! Toplamda 2,9 Milyar Lira Ödeme Yapılacak Milyonları İlgilendiriyor! Ekonomide Düzenlemeler İçeren Teklif Yasalaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 09:37:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]