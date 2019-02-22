Sakarya Ticaret Borsası

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Zenit'e 3-1 Yenilen Fenerbahçe, Avrupa Ligine Veda Etti

Galatasaray, Benfica ile 0-0 Berabere Kaldı ve Avrupa Ligine Veda Etti