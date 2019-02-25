Sakarya Ticaret Borsası
23 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Yemlik buğday
| Kg
| 1,10
|HMS
|Mısır dane
| Kg
| 1,20
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 15,00
|TS
|Arpa
| Kg
| 1,00
|HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:16 Kaynak: AA
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