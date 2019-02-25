Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

23 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Yemlik buğday Kg 1,10HMS
Mısır dane Kg 1,20TS
Kabuklu fındık Kg 15,00TS
Arpa Kg 1,00HMS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:16 Kaynak: AA

Mısır, Sakarya, Ekonomi
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