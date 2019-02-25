Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:TS: Tüccar SatışıHMS: Hazır Müstahsil Satış

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Reynmen, 130 Milyon İzlenen 'Derdim Olsun' Klibinden 120-130 Bin Kazandığını Açıkladı