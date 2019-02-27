Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

10 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Mısır nişastası Kg 1,12TS
Soğan taze Kg 1,81HMS
Kabuklu fındık Kg 14,00TS
Pancar Kg 3,00HMS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:06 Kaynak: AA

Mısır, Sakarya, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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