Sakarya Ticaret Borsası
10 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Mısır nişastası
| Kg
| 1,12
|TS
|Soğan taze
| Kg
| 1,81
|HMS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 14,00
|TS
|Pancar
| Kg
| 3,00
|HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:06 Kaynak: AA
Meteoroloji Tarih Verip Uyardı! Şiddetli Kar Yağışı Geliyor
Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açıyor
AB Mahkemesinden İspanyol Takımları Lehine Karar
Cinsiyet Değiştirdiği İddia Edilen Neslihan Doğrusöz, Açıklama Yaptı