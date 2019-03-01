Sakarya Ticaret Borsası
3 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,10 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Dane mısır
| Kg
| 1,11
|HMS
|Yemlik buğday
| Kg
| 1,25
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 15,10
|HMS
|İç fındık (13-15 mm)
| Kg
| 35,00
|TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:18 Kaynak: AA
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