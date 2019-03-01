Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

3 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,10 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Dane mısır Kg 1,11 HMS
Yemlik buğday Kg 1,25 TS
Kabuklu fındık Kg 15,10HMS
İç fındık (13-15 mm) Kg 35,00TS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:18 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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