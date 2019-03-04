Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,16 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Dane mısır
| Kg
| 1,2
|TS
|Bulgur pilavlık
| Kg
| 2,17
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 15,16
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:37 Kaynak: AA
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