Sakarya Ticaret Borsası
14 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,50 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Dane mısır
| Kg
| 1,22
|TS
|Ayçiçek çerezlik
| Kg
| 6,00
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 16,50
|TS
|İç fındık 12-13 mm
| Kg
| 29,00
|TS
|Kabak çekirdeği tohumluk
| Kg
| 27,00
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:17 Kaynak: AA
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