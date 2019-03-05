Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

14 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,50 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 OrtalamaSatış türü
Dane mısır Kg 1,22TS
Ayçiçek çerezlik Kg 6,00TS
Kabuklu fındık Kg 16,50TS
İç fındık 12-13 mm Kg 29,00TS
Kabak çekirdeği tohumluk Kg 27,00TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:17 Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi
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