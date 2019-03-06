Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

42 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 OrtalamaSatış türü
Dane mısır Kg 1,15TS
İç fındık (14-15 mm) Kg 35,00TS
Kabuklu fındık Kg 16,00TS
İç fındık (9-11 mm) Kg 28,00TS
İç fındık kavrulmuş Kg 38,00TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:00 Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi
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