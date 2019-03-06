Sakarya Ticaret Borsası
42 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Dane mısır
| Kg
| 1,15
|TS
|İç fındık (14-15 mm)
| Kg
| 35,00
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 16,00
|TS
|İç fındık (9-11 mm)
| Kg
| 28,00
|TS
|İç fındık kavrulmuş
| Kg
| 38,00
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:00 Kaynak: AA
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