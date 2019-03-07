Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

50 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,20 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 OrtalamaSatış türü
Mercimek kırmızı Kg 3,70TS
İç fındık (13-15 mm) Kg 34,80TS
Kabuklu fındık Kg 16,20TS
Bulgur pilavlık Kg 2,80TS
Nohut Kg 5,20TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:29 Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi
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