Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

55 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,05 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 OrtalamaSatış türü
Mısır dane Kg 1,24TS
İç fındık kavrulmuş Kg 43,00TS
Kabuklu fındık Kg 16,05TS
Yumurta Kg 0,43TS
Un (10 kg) Kg 24,00TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:28 Kaynak: AA

Mısır, Sakarya, Ekonomi
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