Sakarya Ticaret Borsası
55 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,05 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
| Mısır dane
| Kg
| 1,24
|TS
|İç fındık kavrulmuş
| Kg
| 43,00
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 16,05
|TS
|Yumurta
| Kg
| 0,43
|TS
|Un (10 kg)
| Kg
| 24,00
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:28 Kaynak: AA
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