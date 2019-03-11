Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

32 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,02 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,02 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Dane mısır Kg 1,20 TS
Dana ciğeri Kg 30,00 TS
Kabuklu fındık Kg 16,02TS


TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:26 Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi
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