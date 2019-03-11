Sakarya Ticaret Borsası
32 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,02 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,02 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Dane mısır
| Kg
| 1,20
|TS
|Dana ciğeri
| Kg
| 30,00
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 16,02
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:26 Kaynak: AA
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