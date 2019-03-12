Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,51 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,51 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|İç fındık
| Kg
| 30,64
|TS
|İç fındık (11-33 mm)
| Kg
| 34,00
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 15,51
|TS
|İç fındık (13-15 mm)
| Kg
| 35,00
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:38 Kaynak: AA
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