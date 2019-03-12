Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,51 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,51 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
İç fındık Kg 30,64 TS
İç fındık (11-33 mm) Kg 34,00 TS
Kabuklu fındık Kg 15,51TS
İç fındık (13-15 mm) Kg 35,00TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:38 Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi
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