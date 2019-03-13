Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

13 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,25 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Buğday kırığı Kg 1,25TS
Dane mısır Kg 1,18TS
Kabuklu fındık Kg 15,25TS
Çeltik Kg 2,46TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:31 Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi
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