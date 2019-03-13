Sakarya Ticaret Borsası
13 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,25 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 15,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Buğday kırığı
| Kg
| 1,25
|TS
|Dane mısır
| Kg
| 1,18
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 15,25
|TS
|Çeltik
| Kg
| 2,46
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:31 Kaynak: AA
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