Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Yemlik buğday
| Kg
| 1,06
|HMS
|Ayçiçek çerezlik
| Kg
| 5,00
|HMS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 16,00
|TS
|Kabak çekirdeği
| Kg
| 14,00
|TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:07 Kaynak: AA
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