Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Yemlik buğday Kg 1,06 HMS
Ayçiçek çerezlik Kg 5,00 HMS
Kabuklu fındık Kg 16,00TS
Kabak çekirdeği Kg 14,00TS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:07 Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi
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