Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Yemlik buğday Kg 1,35TS
Mısır dane Kg 1,00 TS
Kabuklu fındık Kg 17,00TS
İç fındık (13-15 mm) Kg 37,63TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:30 Kaynak: AA

Mısır, Sakarya, Ekonomi
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