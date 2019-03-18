Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,06 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,06 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Yemlik buğday Kg 1,00HMS
Mısır dane Kg 1,20 TS
Kabuklu fındık Kg 17,06TS
Portakal Kg 1,33HMS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:26 Kaynak: AA

Mısır, Sakarya, Ekonomi
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