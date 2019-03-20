Sakarya Ticaret Borsası
10 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,75 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Yemlik buğday
| Kg
| 0,95
|TS
|Mısır dane
| Kg
| 1,12
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 16,75
|TS
|Kuru soğan
| Kg
| 2,04
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:41 Kaynak: AA
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