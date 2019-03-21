Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Aşurelik buğday
| Kg
| 2,35
|TS
|Çerezlik ayçiçek
| Kg
| 5,70
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 17,00
|TS
|Bal kabağı
| Kg
| 3,57
|TS
TS: Tüccar Satışı
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:56 Kaynak: AA
FED Faiz Kararını Açıkladı! İşte Doların İlk Tepkisi
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'den Türkiye İçin Daralma Uyarısı
Hong Kong'da Konut Yapacak Yer Kalmayınca 80 Milyar Dolarlık Yapay Ada Yapmaya Karar Verdiler
Tuvaletin Duvarına Yazılan Taciz İddiası, Üniversiteyi Karıştırdı