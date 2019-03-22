Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

59 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,10 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Arpa Kg 1,27HMS
Patates Kg 2,65 TS
Kabuklu fındık Kg 17,10TS
İç fındık kavrulmuş Kg 43,00TS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:29 Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi
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