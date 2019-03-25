Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,56 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 14,56 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Dane mısır
| Kg
| 1,01
|TS
|Yemlik buğday
| Kg
| 0,90
|HMS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 14,56
|TS
|Çerezlik ayçiçek
| Kg
| 12,50
|TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:58 Kaynak: AA
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