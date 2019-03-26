Sakarya Ticaret Borsası
30 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,75 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Mısır nişastası
| Kg
| 1,12
|TS
|Patates
| Kg
| 1,71
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 16,75
|TS
|İç fındık
| Kg
| 39,62
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:58 Kaynak: AA
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