Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

30 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,75 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Mısır nişastası Kg 1,12TS
Patates Kg 1,71 TS
Kabuklu fındık Kg 16,75TS
İç fındık Kg 39,62TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:58 Kaynak: AA

Mısır, Sakarya, Ekonomi
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