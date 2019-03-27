Sakarya Ticaret Borsası
39 dakika önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Ekmeklik buğday
| Kg
| 1,18
|TS
|Soğan taze
| Kg
| 1,50
|HMS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 17,00
|TS
|Kereviz
| Kg
| 3,50
|HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:22 Kaynak: AA
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