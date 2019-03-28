Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,73 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,73 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Buğday kırığı Kg 1,25 TS
Dane mısır Kg 1,20 TS
Kabuklu fındık Kg 16,73HMS
Ayçiçek çerezlik Kg 12,50TS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:56 Kaynak: AA

Ekonomi
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