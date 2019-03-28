Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,73 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,73 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Buğday kırığı
| Kg
| 1,25
|TS
|Dane mısır
| Kg
| 1,20
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 16,73
|HMS
|Ayçiçek çerezlik
| Kg
| 12,50
|TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:56 Kaynak: AA
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı
Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
İkinci El Araçta KDV İndiriminin Detayları Belli Oldu