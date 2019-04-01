Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

42 dakika önce

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,19 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Dane mısır Kg 1,26 TS
Kabuklu fındık Kg 17,19TS
Defne yaprağı Kg 7,50TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:38 Kaynak: AA

Defne, Sakarya, Ekonomi
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