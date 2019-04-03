Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,89 liradan satıldı.
Sakarya
Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,89 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Kabak çekirdeği
| Kg
| 13,50
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 16,89
|TS
|Tohumluk ayçiçek
| Kg
| 12,50
|TS
TS: Tüccar Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:51 Kaynak: AA
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