Son Dakika Haberleri: Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

1 saat önce

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,89 liradan satıldı.

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Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16,89 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama Satış türü
Kabak çekirdeği Kg 13,50 TS
Kabuklu fındık Kg 16,89

TS
Tohumluk ayçiçek Kg 12,50TS
TS: Tüccar Satışı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:51 Kaynak: AA

Sakarya, Ekonomi
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