Sakarya Ticaret Borsası
1 saat önce
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
| Ortalama
|Satış türü
|Yemlik buğday
| Kg
| 1,20
|HMS
|Mısır dane
| Kg
| 1,25
|TS
|Kabuklu fındık
| Kg
| 17,00
|TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:24 Kaynak: AA
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